Darauf haben alle Aquila Services-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aquila Services liegt aktuell bei 21,62, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich professionelle Dienstleistungen ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Industrie-Sektor zeigt sich, dass Aquila Services eine Rendite von -26,59 Prozent erzielt hat, was mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt Aquila Services mit einer Rendite von 28,94 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aquila Services-Aktie bei 15,5 GBP liegt, was mit einer Entfernung von +1531,58 Prozent vom GD200 (0,95 GBP) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 3,07 GBP ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +404,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Aquila Services als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aquila Services weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Aquila Services bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".