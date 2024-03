Darauf haben alle Apollo Medical-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Astrana Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -10,71 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +18,52 Prozent für Astrana Health führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,78 Prozent, wobei Astrana Health um 12,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für Astrana Health abgegeben, da es 3 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Für den letzten Monat liegen ebenfalls qualifizierte Analysen vor, die zu 1 Kaufempfehlung, 0 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen führen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Astrana Health liegt bei 45 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Astrana Health als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 75,53, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 42,17 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Die Stimmung rund um Astrana Health war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sechs grünen Tagen und keiner negativen Diskussion. An sechs Tagen war die Anlegerstimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Astrana Health auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.