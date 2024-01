Darauf haben alle Apiam Animal Health-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Apiam Animal Health-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,42 AUD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 0,325 AUD, was einem Unterschied von -22,62 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,28 AUD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert (+16,07 Prozent). Hieraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Apiam Animal Health-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apiam Animal Health-Aktie liegt bei 6,25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage (RSI25) bewegt sich der RSI bei 44, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Apiam Animal Health zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen um negative Themen drehten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.