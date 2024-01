Darauf haben alle Apartment Investment and Management Co-Anleger gewartet!

Die Apartment Investment and Management Co-Aktie erhält laut den langfristigen Meinungen von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die aktuellen Bewertungen zeigen, dass 0 Analysten die Aktie als gut bewerten, 1 als neutral und 0 als schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten wurde auf 0 USD festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -100 Prozent erzielen könnte.

Die Anleger-Stimmung bei Apartment Investment and Management Co ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Bei der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert beträgt aktuell 33,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Apartment Investment and Management Co-Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.