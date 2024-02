Darauf haben alle Apac-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs des Unternehmens Apac hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 3,43 Prozent liegt Apac mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Ebenso übertrifft Apac die mittlere Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche um 13,04 Prozent und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ist bei Apac aktuell 10, was einer positiven Differenz von +3,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" entspricht. Unseren Analysten zufolge erhält Apac deshalb in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Apac. Negative Diskussionen überwogen, während positive Themen kaum stattfanden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Apac aktuell 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45 zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.