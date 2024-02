Darauf haben alle Alkami Technology-Anleger gewartet!

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Alkami-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf insgesamt 8 positiven, 1 neutralen und keinen negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 19,63 USD, was einer potenziellen negativen Performance von -24,95 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wobei die Redaktion ein "Neutral"-Rating vergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Alkami-Aktie zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um Alkami, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend neutral, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Alkami-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alkami zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses, mit einem RSI von 19,35 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 36,32 für 25 Tage, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.