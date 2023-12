Darauf haben alle Air Industries-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Dividendenrendite der Air Industries liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,95 % eine um 16,95 Prozentpunkte niedrigere Rendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergibt sich für Air Industries ein aktueller Wert von 11. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche durchschnittlich ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine Einschätzung als "Gut".

Die charttechnische Analyse der Air Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,29 USD liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 3,25 USD (Unterschied -1,22 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,04 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,91 Prozent) und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Air Industries-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung bezüglich Air Industries in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment für die Aktie der Air Industries.