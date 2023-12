Darauf haben alle Ainsworth Game Technology-Anleger gewartet!

In den letzten zwei Wochen wurde Ainsworth Game von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher eine Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ainsworth Game konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ainsworth Game auf dieser Ebene daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ainsworth Game-Aktie hat einen Wert von 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (37,07) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ainsworth Game.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Ainsworth Game derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,05 AUD, während der Kurs der Aktie (1,33 AUD) um +26,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,14 AUD zeigt eine Abweichung von +16,67 Prozent, was die Aktie zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".