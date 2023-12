Darauf haben alle Agtech-Anleger gewartet!

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz bei Agtech in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agtech liegt bei 5,41, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält Agtech daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Agtech verläuft aktuell bei 0,23 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +17,5 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".