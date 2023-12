Darauf haben alle Advanced Emissions-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Diskussionen in den sozialen Medien stand auch die Aktie von Advanced Emissions im Fokus. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen weder positiven noch negativen Themen rund um Advanced Emissions stark diskutiert. Aufgrund dieses Umstandes ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich der Dividende weist Advanced Emissions derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 8273,88 %. Die Differenz von lediglich 8273,88 Prozentpunkten führt daher zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Advanced Emissions derzeit auf 1,95 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,6 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,33 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2,19 USD, was einen Abstand von +18,72 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,91 Prozent erzielt, was jedoch 8,65 Prozent unter dem Durchschnitt (14,56 Prozent) der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.