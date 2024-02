Darauf haben alle Absa-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Absa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,23 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,8 EUR steht. Dies ergibt eine Distanz von -5,22 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,75 EUR, was einen Abstand von +0,65 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Absa eine deutliche positive Veränderung in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, das sich hin zu besonders positiven Themen entwickelt hat. Dieses Kriterium wird daher mit "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Absa in diesem Bereich daher ein "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Absa bei 6,61 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" mit 12,97 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Absa ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Schlecht".