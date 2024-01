Darauf haben alle Abeona Therapeutics-Anleger gewartet!

Abeona Therapeutics schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und dem Label "Schlecht".

Das Internet kann eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder Änderung von Stimmungen spielen. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Abeona Therapeutics wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Abeona Therapeutics-Aktie mit 5,84 USD um +49,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,9 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs mit einer Abweichung von +26,68 Prozent bei 4,61 USD über dem Durchschnitt. Auch dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Abeona Therapeutics beträgt 19,49 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 29,84 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Gut". Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut" für das Unternehmen.