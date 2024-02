Darauf haben alle ANI-Anleger gewartet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse werden der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 für Ani bei 26,79 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 liegt bei 40,8, was bedeutet, dass Ani hier weder überkauft noch überverkauft ist, und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Ani eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Diese Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,99, was 38 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Arzneimittelbranche. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Aktuell wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich verstärkt mit positiven Themen rund um Ani. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut".