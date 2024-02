Darauf haben alle AMP Ltd.-Anleger gewartet!

In den letzten Wochen hat sich bei Amp kein wesentlicher Wandel in der Stimmung und im Buzz bemerkbar gemacht. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Amp keine Anomalien festgestellt wurden, bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Was die Stärke der Diskussion betrifft, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Amp daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Amp liegt der RSI7 aktuell bei 21,05 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird deshalb als "Neutral" bewertet. Somit erhält das Amp-Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Amp auf 1,08 AUD, während die Aktie selbst bei 1,085 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt damit +0,46 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 0,97 AUD, was einer Differenz von +11,86 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt vergeben wir daher das Gesamturteil "Gut" für Amp.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amp bei 185,28, was 166 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.