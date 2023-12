Dar Group - eine der weltweit größten privaten Unternehmensgruppen für Architektur, Ingenieurwesen, Raumfahrt und Consulting - wird zu Sidara

Dubai, Vae, und London (ots/PRNewswire) -Dar Group, eine globale Unternehmensgruppe branchenführender Firmen mit mehr als 19.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar, heißt seit heute Sidara. Sie ist spezialisiert auf komplexe Vermögenswerte und vereint einige der einflussreichsten Firmen im Bausektor, darunter Dar Al-Handasah, Perkins&Will, Currie & Brown, T.Y.Lin und Penspen.Seit fünfzehn Jahren zählt die Unternehmensgruppe laut Engineering News Record (ENR) zu den zehn führenden internationalen Design-Beratungsfirmen.Die neue Marke wurde im Rahmen einer strategischen Abstimmung mit Kunden und Talenten entwickelt. Kundenfeedback aus der gesamten Branche deutet darauf hin, dass der Markttrend hin zu Konsolidierung und Skalierung zu einem höheren Bedarf an spezialisierter Expertise geführt hat. Sidara wird weiterhin die einzigartigen Fähigkeiten jedes einzelnen Unternehmens unterstreichen und zugleich einen größeren Rahmen für eine effektivere gemeinsame Vorgehensweise bei komplexen und multidisziplinären Projekten schaffen.Jede Firma der Gruppe wird auch künftig unabhängig und in eigener Regie tätig sein und seinen Kunden das gleiche branchenführende technische Know-how anbieten, das die Firmen seit Jahrzehnten auszeichnet.Gestärkt durch ein erweitertes Framework für Zusammenarbeit und Innovation vereint die neue Marke Sidara das Fachwissen, die Erkenntnisse und die Fähigkeiten jeder dieser einzigartigen Firmen und erleichtert den Kunden den Zugang zu den umfassenden Lösungen und der überragenden technischen Kompetenz, die sie für ihre ambitioniertesten Projekte benötigen.Die Firmen von Sidara haben an einigen der weltweit größten und renommiertesten Projekte in den Branchen Mobilität, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Energie, Wissenschaft und Technologie sowie Stadtentwicklung gearbeitet.Und als Unterstützerin des Wandels wird sich Sidara dafür einsetzen, Innovationen und messbare Verbesserungen bei Lebensqualität, Nachhaltigkeit und bahnbrechenden digitalen Lösungen voranzutreiben.Talal Shair, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Sidara, stellte die Marke Sidara erstmals auf der COP28 vor:„Wir haben uns auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was die Zukunft für unsere Branchen und die gebaute Umwelt bereithält. Wir haben Kunden und Fachleute auf mehreren Kontinenten befragt, was unsere Branche ihrer Meinung nach tun muss, um eine bessere Welt zu gestalten.Ihre Botschaft war laut und klar: Es ist Zeit für eine neue Denkweise. Was wir brauchen, ist ein echter Impulsgeber des Wandels – jemand, der bahnbrechende Lösungen entwickelt und, unterstützt durch die klügsten Köpfe der Branche, über sich hinauswächst, um sie bereitzustellen.Inspiriert von dieser Vision wird Dar Group zu Sidara. Gemeinsam werden die Firmen unseren Kunden besser dabei helfen können, auf die tiefgreifenden Veränderungen unserer Welt zu reagieren. Die engere Zusammenarbeit erleichtert den Zugang zu einem breiteren Spektrum von Fachwissen. Unsere Firmen – jede mit ihrer eigenen Spezialisierung, Identität und Kultur – können den Wandel vorantreiben, den unsere Branche braucht."Die neue Flaggschiffmarke Sidara ist von der Zeder inspiriert, die weltweit Stärke und Widerstandsfähigkeit symbolisiert. In verschiedenen Sprachen der Welt erinnert Sidara an Begriffe wie „eine Gruppe von Sternen", als Referenz an unseren Verbund von Firmen, oder „eine Kraft für das Gute", was den Kern des Sidara-Netzwerks treffend beschreibt.Für weitere Informationen besuchen Sie: www.sidaracollaborative.comMedienanfragen:dargroup@portland-communications.com oder telefonisch an Jordan Mullan (+44) 7703585343View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-group--eine-der-weltweit-groWten-privaten-unternehmensgruppen-fur-architektur-ingenieurwesen-raumfahrt-und-consulting--wird-zu-sidara-302003921.htmlOriginal-Content von: Dar Group, übermittelt durch news aktuell