Mit Daqo New Energy wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert wird. Der RSI-Wert von Daqo New Energy beträgt derzeit 71,43, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 52,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daqo New Energy aktuell 2,64, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Daqo New Energy signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen. Während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, ergibt sich daraus insgesamt eine Einschätzung des Unternehmens als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Daqo New Energy mit 23,61 USD derzeit -5,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -31,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.