Daqo New Energy Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daqo New Energy liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 70,56) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 96 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Daqo New Energy somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (32,35 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (52,37) zeigen eine neutrale Bewertung für Daqo New Energy.

Die Performance von Daqo New Energy in den letzten 12 Monaten betrug -48,44 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einer Underperformance von -74,09 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Aktie um 57,64 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Daqo New Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.