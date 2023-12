Daqo New Energy Aktie: Das kann keiner glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daqo New Energy liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,64 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Daqo New Energy eine Performance von -55,79 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3,81 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -59,6 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Daqo New Energy um 54,11 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Daqo New Energy mit 23,03 USD um -36,73 Prozent vom GD200 (36,4 USD) entfernt ist, was ein negatives Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 25,42 USD einen Abstand von -9,4 Prozent auf, was ebenfalls als schlechtes Signal bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite von Daqo New Energy 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Basierend auf verschiedenen Indikatoren wird die Aktie von Daqo New Energy insgesamt als unterbewertet und mit einer negativen Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und des Sektors bewertet.