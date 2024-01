Daqo New Energy Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Daqo New Energy hat sich in den letzten zwei Wochen stark verschlechtert. Laut dem Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt dominierte die negative Kommunikation an sieben Tagen, während an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führte.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet weist Daqo New Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche durchschnittlich ein KGV von 70 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance verzeichnete Daqo New Energy in den letzten 12 Monaten eine negative Rendite von -48,44 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 25,76 Prozent, was zu einer Unterperformance von -74,2 Prozent für Daqo New Energy führt. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 57,51 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daqo New Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,48 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 23,21 USD liegt um 32,69 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 25 USD liegt der letzte Schlusskurs um 7,16 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Zusammenfassend erhält Daqo New Energy aufgrund des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Analyse, der Aktienkurs-Performance und der technischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.