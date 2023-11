Daqo New Energy Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Daqo New Energy haben sich im vergangenen Monat verschlechtert. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was zu einem positiven Rating führt. Allerdings zeigt der Relative Strength Index (RSI) von 83,42 eine negative Dynamik des Aktienkurses an. Der RSI25 beläuft sich auf 51,51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anleger waren in den sozialen Medien überwiegend negativ eingestellt, was zu einer schlechten Einschätzung des Unternehmens führt. Zudem liegt die Dividende von Daqo New Energy mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,36 %, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Daqo New Energy eine schlechte Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

