Daqo New Energy Aktie: So nicht zu erwarten!

Der chinesische Hersteller von Hochleistungsmaterialien Daqo New Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,96 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,96 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Daqo New Energy ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,21 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie kann daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Daqo New Energy eine Rendite von -52,92 Prozent, was mehr als 546 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit 62,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daqo New Energy-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,17 USD, während der letzte Schlusskurs mit 26,69 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines Wertes von 21,42 USD, der über dem letzten Schlusskurs liegt.

Insgesamt zeigt die Bewertung auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien gemischte Signale für Daqo New Energy, was zu einem "Neutral"-Rating führt.