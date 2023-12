Daqo New Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Daqo New Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Daqo New Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Daqo New Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,44 Prozent erzielt, was 48,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 6,08 Prozent, wobei Daqo New Energy aktuell 54,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Daqo New Energy liegt bei 35,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60,39 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite bei 0 %, was 2,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.