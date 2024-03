Daqo New Energy Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Daqo New Energy ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings gab es auch viele negative Diskussionen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Daqo New Energy aktuell bei 57,22 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 31 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Daqo New Energy mit einer Rendite von -47,5 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologie-Sektors liegt und auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit einer Rendite von 59,74 Prozent deutlich schlechter abschneidet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Daqo New Energy ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,91 auf, was 93 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet und daher auf fundamentalen Kriterien als "gut" eingestuft werden.