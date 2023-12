Daqo New Energy Aktie: Gigantischer Hammer!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie hat Daqo New Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,44 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 24,71 Prozent, wobei Daqo New Energy mit einer Rendite von 73,14 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Daqo New Energy weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Daqo New Energy beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bedeutet. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Daqo New Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (32) als auch der 25-Tage-RSI (54,77) führen zu dieser Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Daqo New Energy.