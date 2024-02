Daqo New Energy Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Daqo New Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 634,72 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3908,96 Prozent, wobei Daqo New Energy aktuell 3961,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der Daqo New Energy-Aktie beträgt derzeit 31,48 USD, was einer Abweichung von -37,01 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 19,83 USD entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 22,22 USD (-10,76 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Daqo New Energy-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daqo New Energy mit einem Wert von 2,21 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Abweichung von 97 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 71 entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Daqo New Energy 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.