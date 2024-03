Daqo New Energy Aktie: Alles nach Plan!

Die Daqo New Energy-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 29,17 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,69 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 21,42 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung führt. Auch fundamental betrachtet weist die Daqo New Energy-Aktie mit einem KGV von 2,21 einen vergleichsweise niedrigen Wert auf, was sie als "günstig" erscheinen lässt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Ranking, basierend auf den Werten für RSI7 von 34,74 und RSI25 von 31,4. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zu. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.