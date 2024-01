Daqin Railway Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Daqin Railway hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" eine Überperformance von 16,02 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Straße und Schiene" beträgt -0,73 Prozent, wobei Daqin Railway aktuell 18,3 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daqin Railway-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei eine Abweichung von +0,55 Prozent festgestellt wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) wird die Daqin Railway-Aktie auf ihre Über- oder Unterbewertung hin analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatilere Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating für Daqin Railway.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Daqin Railway in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird für diesen Faktor eine Einschätzung von "Gut" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Daqin Railway insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.