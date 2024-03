SilverCrest Metals Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Silvercrest Metals hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 0,58 Prozent verbessert, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,75 Prozent, wobei Silvercrest Metals mit 21,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Silvercrest Metals in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Bei einer Dividende von 0 % ist Silvercrest Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,58 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist Silvercrest Metals ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,38 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat einen Wert von 335,54. Damit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

