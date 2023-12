Daqin Railway Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI für Daqin Railway beträgt 80,95, was auf eine "Schlechte" Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 41,67, was eine "Neutrale" Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Daqin Railway haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die auf eine Tendenz zu positiven Themen hinweist. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer "Guten" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Daqin Railway daher eine "Gute" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daqin Railway-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren neutral eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 7,31 CNH, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,19 CNH liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der Branche "Straße und Schiene" hat die Daqin Railway-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,57 Prozent erzielt, was 18,41 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor und 17,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Guten" Rating bewertet.