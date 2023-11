Daqin Railway Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs der Daqin Railway wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor um 13,01 Prozent übertroffen. Dies deutet auf eine starke Wertentwicklung hin und führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche liegt die Rendite mit 10,4 Prozent deutlich darüber.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daqin Railway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,28 CNH. Der letzte Schlusskurs von 7,19 CNH weicht somit um -1,24 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Entwicklung, wodurch die Aktie ebenfalls ein neutrales Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung in dieser Kategorie führt. Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer "Gut"-Empfehlung führen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, bleibt die Diskussionsintensität neutral. Somit erhält die Daqin Railway-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt weist die Daqin Railway-Aktie eine starke Wertentwicklung und positive Anleger-Stimmung auf, was zu einer positiven Bewertung führt.