Daqin Railway Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Daqin Railway liegt bei 67,86, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 54,19 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Kursbewegung der Daqin Railway liegt bei 7,33 CNH und weist eine Abweichung von -1,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) auf. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,27 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Branchenvergleich konnte die Daqin Railway in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,97 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -9,34 Prozent, was einer Outperformance von +17,31 Prozent für die Daqin Railway bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -18,18 Prozent, wobei die Daqin Railway um 26,15 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussionen über die Daqin Railway in den sozialen Medien deuten auf eine gemischte Stimmung unter den Anlegern hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zudem konnten in diesem Zeitraum zehn Handelssignale identifiziert werden, von denen 10 als gut und keines als schlecht eingestuft wurden. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Einstufung der Daqin Railway mit "Neutral" angemessen widerspiegelt.