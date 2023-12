Daqin Railway Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung und das Interesse an Daqin Railway in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 47,62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 42 eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte Daqin Railway in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,57 Prozent erzielen. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche jedoch einen Rückgang um -0,45 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,01 Prozent für Daqin Railway. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,16 Prozent verzeichnete, liegt Daqin Railway mit 17,4 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Daqin Railway-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Daqin Railway daher im Rahmen der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine "Neutral"-Einstufung.