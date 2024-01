Daqin Railway Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Daqin Railway hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor eine Rendite von 17,57 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,28 Prozent, wobei Daqin Railway mit 18,84 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daqin Railway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,33 CNH. Der letzte Schlusskurs von 7,37 CNH weicht somit um +0,55 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 7,21 CNH, und auch hier weicht der letzte Schlusskurs mit +2,22 Prozent kaum vom gleitenden Durchschnitt ab. Daher erhält die Daqin Railway-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Daqin Railway-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI7-Wert beträgt 19,23, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 41,56 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Daqin Railway-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Daqin Railway-Aktie daher als "Gut"-Wert bewertet.