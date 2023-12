Daphne International HoldingsADR Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Daphne verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,29 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,47 Prozent, was einer Outperformance von +14,82 Prozent für Daphne entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 9,27 Prozent im letzten Jahr, wobei Daphne um 30,01 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich fundamentaler Analyse weist die Aktie von Daphne ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,05 auf, was 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" mit einem KGV von 36,01. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt Daphne eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies resultiert in einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein Rating von "Gut", da der aktuelle Kurs der Aktie um +7,78 Prozent über dem GD200 von 0,18 HKD liegt. Allerdings ist der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit 0,21 HKD eine Abweichung von -7,62 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".