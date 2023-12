Daphne International HoldingsADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Daphne hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 39,29 Prozent erzielt. Das ist eine deutliche Outperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 20,02 Prozent gestiegen sind. Daphne liegt damit um 19,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors kann Daphne mit einer mittleren Rendite von 5,31 Prozent im letzten Jahr mithalten. Die Aktie liegt beeindruckende 33,98 Prozent über dem Durchschnittswert und erhält auch hier eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite von Daphne beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Daphne eine negative Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Daphne ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daphne bei einem Wert von 6 und damit deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 32,89 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Daphne damit unterbewertet und erhält eine positive Bewertung auf dieser Stufe.