Daphne Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Daphne-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 HKD, was eine Abweichung von +2,78 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,185 HKD bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,2 HKD, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Daphne-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Daphne aktuell mit einem Wert von 47,06 bewertet, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Daphne-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 61,98 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat die Aktie eine Outperformance von +43,51 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.