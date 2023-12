Daphne Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Textilunternehmen Daphne wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,05 bewertet, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36,01. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Daphne eine Performance von 39,29 Prozent, was eine Outperformance von +14,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" darstellt. Im Bereich des zyklischen Konsumgütersektors lag die Rendite sogar um 30,01 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Daphne wird jedoch von Analysten kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,19 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Daphne auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs um +7,78 Prozent über dem GD200 verläuft. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs von -7,62 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt weist die Aktie von Daphne gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen auf und wird entsprechend als "Gut", "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.