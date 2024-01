Daohe Global Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Daohe Global-Aktie notiert derzeit bei 0,072 HKD und liegt damit um +2,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche verzeichnete Daohe Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent, was einer Underperformance von -6,49 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 3,51 Prozent, wobei Daohe Global 13,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Daohe Global-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daohe Global beträgt derzeit 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Händler"-Branche mit einem durchschnittlichen KGV von 39 eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.