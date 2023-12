Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "TORONTO-DOMINION BANK":

Die Stimmung unter den Anlegern für Arcturus Therapeutics ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies wurde in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutlich. Die positiven Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens geführt hat.

Die Analysten bewerten die Aktie von Arcturus Therapeutics langfristig als "gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 3 die Aktie als gut und 1 als neutral ein. Die durchschnittliche Empfehlung für Arcturus Therapeutics aus dem letzten Monat ist ebenfalls "gut" (1 gut, 0 neutral, 0 schlecht). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von -33,73 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Arcturus Therapeutics derzeit +28,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv einzustufen ist. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,31 Prozent, was auch langfristig positiv ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität rund um Arcturus Therapeutics in letzter Zeit durchschnittlich war. Die Diskussionsintensität wird daher als neutral eingestuft. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Arcturus Therapeutics in diesem Bereich eine neutrale Einschätzung.

