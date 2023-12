Danske Bank A/s Adr Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Danske Bank A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 158,56 DKK erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,85 DKK, was einem Unterschied von +12,8 Prozent entspricht. Basierend auf der technischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (170,76 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+4,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet die Danske Bank A-Aktie derzeit einen Wert von 4,27 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (51,17 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (35,47 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich der Danske Bank A-Aktie schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Danske Bank A-Aktie eine Bewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik, "Neutral" für die Dividende und den RSI, sowie "Schlecht" im Bereich des Sentiments und Buzzes.