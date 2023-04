Danone steigert Erlös dank Preiserhöhungen kräftig - Umsatzausblick erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat auch zu Jahresanfang die Preise kräftig erhöht und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Insgesamt stieg der Erlös in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro, wie Danone am Mittwoch in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis war das ein Plus von 10,5 Prozent. Analysten hatten hier nur mit einem Plus von knapp 7 Prozent gerechnet.

Das Wachstum kam nahezu allein aus höheren Verkaufspreisen und fiel in der Region China und Nordasien am höchsten aus. Unternehmenschef Antoine de Saint-Affrique hob die Prognosespanne für das erwartete vergleichbare Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 4 bis 6 Prozent an. Bisher hatte er 3 bis 5 Prozent Anstieg kalkuliert. Die bereinigte operative Marge soll sich nach wie vor leicht erholen. Ergebniskennziffern nannte Danone zum ersten Quartal wie in Frankreich üblich nicht./men/nas/jha/