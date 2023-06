Danone: Unbewertet oder unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie von Danone wird nach Meinung von Analysten am Markt aktuell nicht richtig bewertet. Das Kursziel liegt bei 61,71 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +11,59%. Obwohl die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um +2,77% gestiegen ist und auch gestern eine positive Entwicklung hingelegt hat (+1,17%), teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

• Am 16.06.2023 stieg die Danone-Aktie um +1,17%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 61,71 EUR

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings beträgt nun 3,69

Derzeit empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktien und weitere dreizehn sehen sie optimistisch als “Kauf” an. Neun Experten plädieren für “Halten”, während fünf Analysten dazu raten zu verkaufen. Insgesamt sind jedoch noch immer über +60% der befragten Finanzexperten optimistisch eingestellt.

Das...