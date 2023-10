Danone Quartalszahlen: Starke Umsatzsteigerung erwartet, Experten prognostizieren Gewinnanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Quartalsbilanz des in Paris ansässigen Unternehmens Danone steht in nur 133 Tagen an. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Danone-Aktie 35,05 Mrd. EUR. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Analysten gehen davon aus, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessern wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 6,07 Mrd. EUR, nun wird mit einem Sprung von +202,97 Prozent auf 18,39 Mrd. EUR gerechnet.

Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +6,06% auf 510,15 Mio. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +202,97 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +6,06 Prozent auf insgesamt 1,29...