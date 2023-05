Danone: Potenzial von +6,01% – Kursziel bei 61,71 €

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Laut Analysten ist die Aktie von Danone aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +6,01%. Das Kursziel liegt demnach bei 61,71 €.

• Am 10.05.2023 lag die Kursentwicklung bei -1,02%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

• Positive Einschätzung durch 60% der Analysten

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Danone eine negative Entwicklung von -3,53%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sind sich acht Experten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf. Weiterhin sehen dreizehn Analysten das Investment als lohnenswert an und empfehlen “Kauf”.

Zehn weitere Experten positionieren sich neutral mit “halten”, während fünf davon ausgehen, dass es Zeit ist zu verkaufen.

Alles in allem steht die Mehrheit der Analysten positiv zum Unternehmen. Ergänzend dazu spricht...