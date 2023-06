Danone: Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Nach Ansicht von Analysten ist die Danone-Aktie derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 61,71 EUR, was einem Potential von +11,49% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Danone: Am 01.06.2023 mit +0,02%

• Das Kursziel von Danone liegt bei 61,71 EUR

• Guru-Rating von Danone beträgt nun 3,69 nach 3,69

Gestern legte der Finanzmarkt nur um +0,02% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -3.17%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung aller Bankanalysten ist ein mittelfristiges Kursziel bei 61.71 EUR – ein Potential von +11.49%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell sehen acht Analysten die Aktie als stark kaufenswert an und dreizehn weitere...