Danone PK Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie des Unternehmens Danone hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,58 Prozent erzielt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt bei 0 Prozent, wobei Danone aktuell 19,58 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 60,51 EUR der Danone-Aktie +3,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +7,34 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale: Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, waren die Themen in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Auswertung ergab insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, wobei auch 8 Schlecht-Signale identifiziert wurden. Daher wird die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Danone-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,59 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung auf fundamentaler Basis als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass die Danone-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird. Während sie in der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird, erhält sie aufgrund ihrer Überperformance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Gesamtbewertung von "Gut".