Danone PK Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Danone-Aktie zeigt eine solide Dividendenpolitik mit einer Dividendenrendite von 3,34 Prozent, was 3,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als "Gut" bewertet wird. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses beträgt 56,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 59,57 EUR liegt, was einem Unterschied von +5,96 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 57,75 EUR liegt und der letzte Schlusskurs nur um +3,15 Prozent darüber liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Danone-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Danone PK-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Danone PK jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Danone PK-Analyse.

Danone PK: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...