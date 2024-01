Danone PK Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Das Anleger-Sentiment für die Danone-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Danone konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Danone daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Danone mit 18,59 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

In der technischen Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Danone-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 56,29 EUR eine Abweichung von +7,5 Prozent auf, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 58,14 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Danone-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

