Danone PK Aktie: Abwarten

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Danone als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 69,16, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 48,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Danone eine Rendite von 3,34 Prozent auf, was 3,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte Danone eine Performance von 19,58 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche verzeichneten durchschnittlich eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Danone im Branchenvergleich eine Outperformance von +19,58 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und auch hier übertrifft Danone diesen Wert um 19,58 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Danone spiegeln eine gemischte Stimmung wider. In den Kommentaren der vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage lässt sich das Unternehmen als "Neutral" einstufen. Zudem wurden in diesem Zeitraum fünf Handelssignale ermittelt, wovon keine als positiv bewertet werden kann. Dies führt schlussendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Danone bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

