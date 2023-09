Danone: Mittelfristiges Kursziel von 58,14 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die gestrige Kursentwicklung der Danone Aktie am Finanzmarkt betrug +0,97%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie um insgesamt +1,10%, was auf eine relativ optimistische Stimmung des Marktes hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 58,14 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von +7,51% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Entwicklung.

Von 36 analysierten Experten empfehlen 8 die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 13 Analysten ein Kauf-Rating vergeben haben. Für 8 Experten ist das Rating “halten” und nur noch sechs sind weiterhin pessimistisch mit einem Verkauf-Rating. Nur einer plädiert klar für einen sofortigen Verkauf der Danone-Aktien.

Das Guru-Rating bleibt...